Natuurlijk moeten we het in de podcast van vandaag hebben over de storm van gisteren. Want Ciara raasde over het land en met verschillende gevolgen.

Zo waren er bomen op wegen en auto's gevallen, heeft de NS op sommige delen van het spoor schade geleden, schorste Luchthaven Schiphol 240 vluchten op en verzekeraar Interpolis spreekt van ten minste 600 schademeldingen.

Gaat de storm nog voor problemen zorgen? We belde met het KNMI, Rijkswaterstaat en de NS.

