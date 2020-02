In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Dit weekend zullen het kabinet en de KNVB hun plannen presenteren om racisme in het voetbal aan te pakken. De reden voor deze nieuwe maatregelen was de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior op 17 november. Tijdens die wedstrijd werd Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend door het thuispubliek.

Vele clubs en spelers maakte rond deze periode statements dat dit niet kon in de voetballerij. Hoe ze het structureel willen aanpakken dat horen we dit weekend.

Alleen zoals alles in het voetbal begint het bij de amateurclubs. Want is dit een probleem wat zij ook herkennen en zo ja, waar lopen ze tegenaan? Dat vroegen wij aan Remko de Jong, voorzitter van amateurvoetbalclub DWS.

