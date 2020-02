In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Moeten opvangcentra de mogelijkheid krijgen om kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt. Dat vraagstuk wordt behandeld in de Tweede Kamer. Dat zou kunnen betekenen dat er veel niet-ingeënte kinderen bij elkaar komen.

We gaan hierover praten met Alien Alberts, algemeen directeur van kinderopvang Berend Botje en Patricia Bruijning-Verhagen, kinderarts en universitair hoofddocent infectieziekten en epidemiologie van het UMC Utrecht.

