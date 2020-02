In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Amerikaanse president Donald Trump hield in de nacht van dinsdag op woensdag zijn speech voor heel de VS: de State of the Union. Volgens Trump staat de VS er beter voor dan ooit tevoren. De president liet zich verder vol lof uit over de economie, zijn behaalde resultaten en eerde talkshowhost Rush Limbaugh met de presidentiële vrijheidsmedaille.

We analyseren de speech van Trump in deze aflevering van Dit Wordt Het Nieuws met Amerikadeskundige Diederink Brink.

