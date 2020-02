In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Turkse president Erdogan riep maandag op tot wraak na een dodelijke aanval op Turkse troepen in het Syrische Idlib. Bij die aanval kwamen meerdere Turkse soldaten om het leven.

Turkije beschuldigt Rusland, dat de Syrische regering steunt, ervan de wapenstilstand in het gebied geschonden te hebben. Rusland ontkent echter volledig die beschuldiging.

Turkije-expert Nick Augusteijn legt uit hoe het nou zit met de politieke spanningen in het gebied.

