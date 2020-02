In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast gaan we het hebben over hoe grote delen van China compleet stilstaan vanwege het nieuwe coronavirus. Afgelopen weekend werd namelijk bekend dat in een groot deel van China de nieuwjaarsvakantie met meer dan een week verlengd is. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij praten over deze 'lockdown' met Chinadeskundige Fred Sengers en Jaïr Potjer, die al ruim twee jaar in Wuhan woont.

