In de nacht van vrijdag op zaterdag stapt het Verenigd Koninkrijk formeel uit de Europese Unie. Deze politieke T-splitsing leidde tot twee kampen, die lijnrecht tegenover elkaar stonden: de burgers die in de EU willen blijven (de 'Remainers') en de burgers die snel afscheid willen nemen van Brussel (de 'Leavers').

In deze podcast hoor je hoe groot de kloof tussen beide groepen is. We gaan hierover in gesprek met Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw.

