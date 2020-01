In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vanwege de lerarenstaking zijn de scholen in het primair en het voortgezet onderwijs twee dagen dicht. Afgelopen november werd er ook gestaakt, toen na onenigheid tussen de bonden over het geld dat was vrijgemaakt vanuit de politiek. Het ging om een eenmalige bijdrage van bijna 500 miljoen euro. Omdat dat dus eenmalig en niet structureel was, werd besloten alsnog te staken.

Wij gaan hierover in gesprek met Simone van Geest, woordvoerder bij de Algemene Onderwijsbond en Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs.

