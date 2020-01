In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Coronavorissen bestaan al lang, maar ze waren lang niet altijd gevaarlijk voor de mens. Pas met de komst van SARS begin jaren 2000 zorgde een mutatie voor levensbedreigende situaties.

Quarantaine en inperking lijkt de beste methode om verspreiding van het virus verder te voorkomen. Ondertussen wordt er ook nog gewerkt aan een medicijn, maar het is nog even de vraag in hoeverre dat ook daadwerkelijk nodig is.

De Nederlandse viroloog Albert Osterhaus, werkzaam bij de universiteit van Hannover, legt dat uit in Dit Wordt Het Nieuws.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.