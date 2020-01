In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In Rotterdam komen Europese landen samen voor de loting van de halve finales van het Eurovisie Songfestival. Lara Zevenberg, verslaggever entertainment bij NU.nl, vertelt hoe belangrijk deze dag voor Nederland is, of er voordelen zijn per halve finale en of het nadelig is dat Nederland alleen in de finale mag optreden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.