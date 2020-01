In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze maandag is het precies 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Daarom worden op deze dag wereldwijd alle zes miljoen omgekomen Joden, Sinti en Roma herdacht. Zoals de negenjarige Leo Meijer. We gaan over hem praten met zijn halfzus Hilde Meijer, die zijn naam voorlas tijdens een marathonsessie op Kamp Westerbork.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.