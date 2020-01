In De week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Deze week kwam een misbruikschandaal bij de Jehova's getuigen in het nieuws na onderzoek van de Universiteit Utrecht. In deze podcast bespreken we hoe NU.nl in contact kwam met een slachtoffer dat haar verhaal wilde delen. Ze wilde dit alleen doen als ze niet onder haar eigen naam werd genoemd. Wat is de kracht van anonimiteit? En hoe zorg je er als nieuwssite voor dat je niet in de maling wordt genomen?

We praten erover met redacteur Tom van Marrewijk.

