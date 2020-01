In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Amerikaanse senaat heeft een roerig weekje achter de rug met het impeachmentproces tegen president Donald Trump. De Democraten hebben veel overtuigende bewijzen, maar de Republikeinse meerderheid blijft vooralsnog achter hun president staan. Toch ziet buitenlandredacteur Matthijs le Loux dat de race nog niet gereden is. In deze podcast praat hij je bij over wat er deze week in Washington is gebeurd en wat ons de komende week te wachten staat.

