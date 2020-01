In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast gaan we het hebben over de cold case van Tanja Groen. Zij verdween ruim 26 jaar geleden. Woensdag leek het even alsof er een doorbraak was in de zaak, niets was helaas minder waar. Wat er allemaal is onderzocht, hoe de familie Groen naar deze zaak kijkt en wat er nu gaat gebeuren. Dat hoor je van NU.nl-verslaggever Job van der Plicht en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

