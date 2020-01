In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Woensdag zal een belangrijk moment worden zowel Harvey Weinstein als de vrouwen die zich over hem hebben uitgesproken. In New York zal de voorheen machtige filmbaas, die is aangeklaagd voor seksueel misbruik, voor de rechter en de jury verschijnen.

We praten er in Dit wordt het nieuws over met Lara Zevenberg, verslaggever entertainment bij NU.nl.

