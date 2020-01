In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën gaan maandag in gesprek met een groep ouders die allemaal te maken hebben met de kinderopvangtoeslagaffaire. Er zullen rond de tweehonderd ouders aanwezig zijn met ieder een eigen verhaal.

In deze podcast gaan we praten over dit probleem en hoe de overheid het wil gaan oplossen. Dat doen we met politiek verslaggever Avinash Bhikhie en Kristel die als sinds 2009 in de clinch ligt met de belastingdienst.

