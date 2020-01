In De week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Deze week hebben we het in de 'openbare redactievergadering' over Nikkie de Jager. De populaire YouTube-ster onthulde maandag dat ze transgender is, maar voelde zich daartoe gedwongen omdat ze gechanteerd werd. Ze wilde het eigenlijk op een zelfgekozen moment delen, maar die kans werd haar ontnomen. Hoe berichtte NU.nl over dit nieuws? En hoe staat het met de acceptatie van transgenders in Nederland?

We praten erover met voorpaginasamensteller Kim Einder en entertainmentchef Laura Cuppen.

