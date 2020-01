In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

We gaan het in deze podcast hebben over Johan van Laarhoven, de voormalige coffeeshopbaas die sinds 2014 in een cel in Thailand heeft vastgezeten. Hij was daar veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld.

Zijn advocaten proberen deze vrijdag met een kort geding te voorkomen dat de voormalige coffeeshophouder meteen het restant van zijn Thaise celstraf in Nederland moet uitzitten. Wij gaan hierover praten met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal.

