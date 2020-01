In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Woensdag is bekendgemaakt welke zogeheten impeachment managers als aanklagers zullen optreden tijdens de afzettingsrechtszaak tegen president Donald Trump in de Senaat.

Trump wordt ervan beschuldigd zijn ambt te hebben misbruikt door de Oekraïense regering onder druk te zetten om zijn politieke tegenstander, Joe Biden en zijn zoon, te beschadigen.

Daarnaast wordt hem tevens belemmering van het Congres verweten, vanwege zijn weigering mee te werken aan het afzettingsonderzoek. Wat deze stap betekent en hoe het proces er verder uit gaat zien dat kan buitenlandredacteur Matthijs le Loux ons vertellen.

