Meerdere forensisch psychiatrische klinieken stappen naar de rechter. Middels een kort geding willen ze dat er meer geld komt voor de zorg die zij bieden aan patiënten die zijn veroordeeld voor strafbare feiten of zij die daarvan worden verdacht.

In totaal zijn er nu acht instellingen die een zaak zijn begonnen tegen minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Carné van den Brink spreekt hierover met Dick de Wit, financieel directeur van tbs-kliniek Inforsa in Amsterdam.

