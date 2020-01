In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vorige week maakte prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle bekend dat zij een stap terug willen doen in het Britse koningshuis. Dit zorgde voor veel ophef en ongeloof in het Verenigd Koninkrijk. Kennelijk ook bij koningin Elizabeth zelf, want vandaag staat een crisisoverleg met de familie op de agenda. Wat er besproken zal worden dat hoor je zo van Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten.

