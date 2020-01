In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Britse Lagerhuis stemt donderdag over de Brexit-wet van Boris Johnson. Naar verwachting komt die wet erdoorheen, mede vanwege de grote meerderheid die de Conservatieve Partij heeft. Alleen wat staat er na deze dag op de agenda voor Johnson, de Britten en de Europese Unie?

Op die vraag kan Lennard van Otterloo ons antwoord geven. Hij is zelf ondernemer in het Verenigd Koninkrijk en als Brexit-expert regelmatig te horen bij het B2B-platform De Ondernemer.

