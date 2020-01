In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De situatie rondom Iran lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op de momenteel hoge brandstofprijzen. Dat terwijl deze al richting het recordniveau van 2012 stijgen. Toen kon het zo zijn dat je afgerond 1,90 per liter aan de pomp moest afrekenen.

Waardoor hebben we nu te maken met deze stijgingen en komt er misschien weer een daling aan? Daarover praat Julien Dom met Paul van Selms, directeur van consumentenorganisatie United Consumers.

