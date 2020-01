In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het nieuwe jaar begon zwaar voor de internationale relaties tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen vrijdag werd de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani gedood bij een Amerikaanse droneaanval bij de luchthaven van Bagdad. Wie deze generaal was en hoe spanningen er nu uitzien, hoor je van buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

