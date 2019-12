In de laatste weken van het jaar presenteert NU.nl vijf jaaroverzichtpodcasts waarin de mooiste en nieuwswaardigste verhalen opnieuw beleefd kunnen worden.

In het afgelopen jaar werd er veel gestaakt in Nederland. In de zorg kwam het personeel in actie, bij vervoersbedrijven werd het werk neergelegd. Ook de politie liet van zich horen en zij waren zeker niet de enige, want ook de klimaatscholieren, de boeren en de leraren waren meerdere keren het nieuws van de dag.

In deze aflevering van een reeks podcastjaaroverzichten blikt NU.nl-presentator Julien Dom terug op de stakingen van 2019. Dat doet hij samen met klimaatscholiere Ianthe Minnaert, politiek verslaggever Edo van der Goot en verslaggever binnenland Job van der Plicht.

