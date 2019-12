In de laatste weken van het jaar presenteert NU.nl vijf jaaroverzichtpodcasts waarin de mooiste en nieuwswaardigste verhalen opnieuw beleefd kunnen worden.

De Brexit in 2019 kan je omschrijven als hectisch, veelbesproken en onvoorspelbaar. Het was een jaar met verkiezingen, uitstel op uitstel en er heerste grote verdeeldheid onder burgers en in de politiek.

In deze aflevering van een reeks podcastjaaroverzichten blikt NU.nl-presentator Carné van den Brink terug op het jaar van de Brexit. Dat doet hij samen met buitenlandredacteur van NU.nl Matthijs le Loux, EU-deskundige van Instituut Clingendael Rem Korteweg en Brexit-expert van EenVandaag en maker van de wekelijkse Brexitchat Vanessa Lamsvelt.

