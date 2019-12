In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Zaterdagavond is het zover. In het GelreDome in Arnhem staan Rico Verhoeven en Badr Hari tegenover elkaar in de boksring. Op het spel staat de wereldtitel kickboksen in het zwaargewicht die Rico Verhoeven al negen keer met succes heeft verdedigd. Vandaag is de grote persconferentie en het grote wegen en het grote in elkaars ogen staren. In deze podcast praat drievoudig wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky over de twee vechters en over de wedstrijd.

