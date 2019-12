In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat over tot impeachment van Donald Trump. De Amerikaanse president wordt officieel aangeklaagd voor machtsmisbruik en voor belemmering van het Congres. Het Huis nam de aanklachten rond half drie vannacht Nederlandse tijd aan na twee hoofdelijke stemrondes. NU.nl-buitenlandredacteur Matthijs le Loux heeft het hele debat gevolgd en in deze podcast vertelt hij er alles over.

