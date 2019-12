In De week van NU praat presentator en redactiechef Lindsay Mossink met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Vanwege de Britse verkiezingen hebben we verslaggevers Matthijs le Loux en Luca de Gooijer naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd. Voor NU.nl konden zij zo vanuit de hoofdstad Londen de verkiezingen verslaan. Wat valt er te zeggen over de overwinning van de Conservatieven? Hoe kies je als journalist welke bijeenkomst wel of niet belangrijk is? En in hoeverre is het een race tegen de klok om je werk te kunnen doen in een van de drukste steden van Europa?

