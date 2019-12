In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De finale is in zicht, maar er moet nog één horde genomen worden. De Nederlandse handbalsters spelen vrijdag in de halve finale van het WK in Japan tegen het ijzersterke Rusland. Maakt Oranje een kans? En zo ja: kunnen we dan ook wereldkampioen worden? Dat hoor je van NUsport-verslaggever Rypke Bakker en speelster Angela Malestein.

