De strijd tussen de Conservatieven van Boris Johnson en Labour van Jeremy Corbyn komt deze donderdag tot een hoogtepunt. Want het Verenigd Koninkrijk kiest een nieuw parlement. Dat betekent dat ruim 46 miljoen Britten hun stem mogen laten horen. Wij praten over deze dag met buitenlandredacteur Matthijs le Loux, die voor ons in Londen is.

