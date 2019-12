In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag begint de rechtszaak tegen Myanmar vanwege het geweld tegen Rohingya's.

De zaak is aangespannen door Gambia en neemt drie dagen in beslag. Myanmar wordt beschuldigd van het plegen van genocide op de islamitische Rohingya-minderheid in 2017.

We praten over de zaak met diplomatiedeskundige en oud-VN-ambassadeur Laetitia van den Assum.

