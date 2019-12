In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze week zullen zestien scholen in Amsterdam een week lang dicht zijn. De Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden houdt de deuren van de basisscholen dicht om aandacht te vragen voor het lerarentekort en te kijken hoe ze het probleem zelf te lijf gaan. We gaan erover praten met Joke Middelbeek, voorzitter van de Stichting Westelijke Tuinsteden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.