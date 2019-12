In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is de ochtend na Pakjesavond. Niet iedereen heeft donderdag precies gekregen wat hij of zij op zijn verlanglijstje had staan. Zoals elk jaar zag advertentiewebsite Marktplaats afgelopen avond het bezoek stijgen. In deze podcast vertelt Jan-Willem te Gussinklo van Marktplaats hoe groot dit effect is.

