Donderdag stemt de Tweede Kamer of de spoedwet voor de stikstofmaatregelen kan worden aangenomen. De coalitie is het eens, maar de vraag is wat de oppositie gaat doen, en dan met name de PvdA en GroenLinks. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid en is ze dus afhankelijk van een van die twee partijen. In deze podcast laat politiek verslaggever Edo van der Goot zijn licht schijnen over de stemmingen.

