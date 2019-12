In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In de Tweede Kamer wordt deze woensdag gedebatteerd over de toeslagenaffaire. Het gaat om onterecht ingehouden geld rondom de kindertoeslag. Staatssecretaris Menno Snel wacht een loodzwaar debat. Hoe dat precies zit legt politiek verslaggever Avinash Bhikhie uit in Dit Wordt Het Nieuws.

