In Den Haag wordt besloten of er in Duindorp en Scheveningen wel of geen vreugdevuren mogen plaatsvinden tijdens de jaarwisseling. Een harde westenwind zorgde vorig jaar nog voor een vonkenregen boven de stad. Dat kwam mede doordat de vreugdevuren hoger waren dan volgens de regels was toegestaan. Of de vergunning dit jaar dan ook wordt afgegeven, lijkt nog alles behalve zeker. Binnenland verslaggever Job van der Plicht praat je hierover bij.

