In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De president van Amerika, Donald Trump zal deze maandag in het Verenigd Koninkrijk arriveren voor een meerdaags bezoek. De reden voor dit bezoek is omdat er een NAVO-top gehouden wordt in Londen. Voor ons een goed moment om de band tussen Amerika en het Verenigd Koninkrijk te bespreken. Dat doen we met Vanessa Lamsvelt, verslaggever van EenVandaag en Amerikadeskundige Diederik Brink.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.