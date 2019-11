In de Week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Premier Mark Rutte debatteerde woensdagavond met de Tweede Kamer over de burgerdoden die zijn gevallen bij de aanval op de Iraakse plaats Hawija. Volgens de minister-president heeft het ministerie van Defensie de aanval niet bewust verzwegen. Desondanks kregen Kamerleden niet de duidelijkheid die zij zochten, mede doordat Rutte zich sommige zaken niet (volledig) kon herinneren. We praten in de Week van NU over het debat met politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

