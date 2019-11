In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is Black Friday. Een dag waarop vele winkels zullen gaan stunten met kortingen. Alleen zijn het daadwerkelijk stuntaanbiedingen of ligt het allemaal wat genuanceerder? Daarnaast praten over de marketingtrucjes van deze dag en hoe je het beste kan zoeken naar aanbiedingen. Dat doen we met Joyce Donat van de Consumentenbond.

