RTL besloot deze week om tijdelijk te stoppen met alle realityprogramma’s. Inmiddels is naar buiten gekomen dat deelnemers van De Villa door het productieteam zouden zijn aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag. Volgens programmadirecteur Peter van der Vorst zijn de makers dan ook ver over hun ethische grenzen heen gegaan.

Wij gaan hierover in gesprek met Bert van der Veer, voormalig programmadirecteur van RTL.

