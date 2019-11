In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. In ruim 130 gemeenten staan vanaf vandaag oranje schijnwerpers op lokale gebouwen en andere objecten om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. Hoe dit er allemaal uit gaat zien en waarom dit signaal zo belangrijk is. Dat kan Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland ons vertellen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.