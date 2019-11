In de Week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd zondag in een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch uitgemaakt voor "kankerzwarte", "kankerneger", "katoenplukker" en "Zwarte Piet". Scheidsrechter Laurens Gerrets besloot daarop het duel in Stadion De Vliert na een half uur stil te leggen, al werd de wedstrijd een kwartier later weer hervat.

De gebeurtenis maakte veel los in Nederland, maar ook internationaal gezien was er veel media-aandacht voor racisme in het voetbal. Hoe staat het ervoor in Nederland en hoe ging NU.nl om met dit nieuws? Je hoort sportredacteur Rypke Bakker.

