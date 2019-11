In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze podcast gaat over Syrië en wie in welk gebied de baas is. Eerder deze week zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen door een bombardement van Syrische regeringstroepen, in de Syrische provincie Idlib. Dit gebied zou namelijk het laatste puzzelstukje zijn voor de Syrische president Bashar al-Assad. Wij gaan erover praten met Hans Wurzer, Midden-Oosten-deskundige van het Clingendael Instituut.

