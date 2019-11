In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Ambassadeur voor de Verenigde Staten bij de Europese Unie Gordon Sondland werd woensdag verhoord over de Oekraïneaffaire die speelt rondom de Amerikaanse president Donald Trump. Het was misschien wel de meest spectaculaire dag in het onderzoek tot nu toe. Buitenlandredacteur Matthijs le Loux, legt je uit wie Sondland precies is en wat hij allemaal heeft gezegd.

