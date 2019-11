In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Meer dan honderd ziekenhuizen in Nederland staken deze woensdag. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn willen een betere cao voor 200.000 medewerkers en proberen deze met de staking af te dwingen.

We praten erover met diëtist Anke Kalisvaart en met historicus Sjaak van der Velden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.