In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

12 december mogen de Britten naar de stembus. Het zal een spannende strijd worden tussen de Conservatieve Partij van Boris Johnson en de Labourpartij van frontman Jeremy Corbyn. Want wie de verkiezingen wint, kan ook de Brexit naar zijn hand zetten.

We praten over het eerste televisiedebat dat vanavond uitgezonden zal worden tussen Johnson en Corbyn. Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw, praat je hierover bij.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.