Maandag begint de rechtszaak rond de 23-jarige verzorger Rahiied A. uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van vier moorden en zeven pogingen daartoe. A. zou in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen waar hij werkte aan bewoners een dodelijke hoeveelheid insuline hebben toegediend. Om die reden heeft deze zaak ook de bijnaam, de Insulinemoorden gekregen. Rechtbankverslaggever Joris Peters kans ons er alles over vertellen.

