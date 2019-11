In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is al bijna twee maanden bezig met een onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Tot op heden werden de verhoren achter gesloten deuren gehouden, maar daar komt vandaag verandering in. De openbare hoorzittingen zijn bedoeld om het Amerikaanse publiek ervan te overtuigen dat Trump moet worden afgezet.

In deze podcast praat NU.nl buitenlandredacteur Matthijs le Loux je bij over het belang van de hoorzittingen en of ze effect zullen hebben op de positie van Trump.

