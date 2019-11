In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Een chaotische protestdag in Hongkong, zo is maandag het best te omschrijven. Bij botsingen tussen betogers en demonstranten zijn zo'n honderd mensen gewond geraakt. Tweehonderd personen zijn aangehouden. Hoe zijn deze gewelddadige protesten voor de lokale bevolking?

We praten hierover met de al tien jaar in Hongkong woonachtige Ben, van wie de echte naam bij de redactie bekend is.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.